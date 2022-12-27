Haberler Yaşam Haberleri Balıklı Göl Hikayesi Nedir? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl Hikayesi Gerçek Mi, Kur’an’da Geçiyor Mu?
Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:58 Son Güncelleme: 27.12.2022 12:58

Balıklı Göl Hikayesi Nedir? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl Hikayesi Gerçek Mi, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Balıklıgöl hikayesi nedir sorusu Urfa ziyareti sırasında anlatılan efsanelerden birine aittir. Birçok kişi Balıklıgöl hikayesi hakkında az çok bilgiye sahiptir. En çok merak edilenlerden birisi de Urfa Balıklıgöl’ün hikayesi gerçek mi sorusunun yanıtı olur. Hz. İbrahim’in Balıklıgöl hikayesi hem ibretlik hem de son derece etkileyici bir hikayedir. Hz. İbrahim’in Balıklıgöl hikayesi gerçek mi, Kur’an’da geçiyor mu sorularını yanıtladık.

Balıklı Göl Hikayesi Nedir? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl Hikayesi Gerçek Mi, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Balıklıgöl hikayesi hangi peygamber sorusuna Hz. İbrahim peygamber yanıtı verilebilir. Ancak hikayenin birçok önemli detayı bulunmaktadır. Balıklıgöl'deki balıklar neden yenmiyor konusu da bunlardan biridir. Göldeki balıkların kutsal kabul edilmesi nasıl oluştukları ile yakından ilgili konudur. Bu nedenle hikaye ilgili olarak çok merak edilen Hz. İbrahim'in Balıklıgöl hikayesi gerçek mi, Kur'an'da geçiyor mu sorularının yanıtlarını paylaştık.

Balıklıgöl Hikayesi Nedir?

Balıklıgöl Urfa'da en çok ziyaret edilen tarihi mekanlardan biridir. Tarihi mekan olarak çok merak edilen bir yer olmasının yanında insanları buraya çeken en önemli faktör Balıklıgöl'ün yüzyıllardır anlatılan hikayesidir. Son derece etkileyici bir güzelliği bulunan Balıklıgöl'deki balıkların yenmemesi, bu balıkların oluşum şekilleri yüzyıllardır anlatılan önemli bir efsanenin parçası durumundadır.

Balıklıgöl 150 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte ve 3-5 metre derinliktedir. İçerisinde de sazan türünde birçok balık bulunur. Balıklara halk saygı duyar ve bu balıkları yemek için bir girişimde bulunulmaz.

Balıklıgöl Hikayesi

Balıklıgöl hikayesinin konusu tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir. Hikayeye göre Hz. İbrahim'in ateşe atılmasının ardından bir mucize gerçekleşmiş ve etraf güllük gülistanlık olmuştur. Bu hikayenin gerçekleştiği yerin de Balıklıgöl olduğu söylenir. Hikayenin ana konuş ise şu şekildedir:

Hz. İbrahim kendi döneminde yaşayan hükümdar Nemrut ile halkının taptığı putlarla mücadeleler eder. Tek tanrı fikrini öne süren Hz. İbrahim, Nemrut tarafından Urfa kalesinde bulunan bir tepeden meydana kurulan büyük bir ateşe atılır. Ancak ateş Allah tarafından suya dönüştürülür. Suyun içerisindeki tüm odunlar da birer balığa dönüşür. Allah'ın mucizesi de bu şekilde gerçekleşir.

İbrahim'in bir gül bahçesinin içerisine sağ kalacak şekilde düşer. Düştüğü yer de Halil-ür Rahman gölüdür. Anlatılan hikayeye göre Nemrut'un kızı Zeliha da Hz. İbrahim'e inandığı için onun hemen arkasından kendini ateşe atar. Zeliha'nın da düştüğü yere Ayn-ı Zeliha Gölü adı verilir.

Balıklıgöl Hikayesi Gerçek mi?

Balıklıgöl hikayesi önemli efsanelerden biridir. Gerçekliği hakkında çok net bilgiler olmasa da günümüzde Balıklıgöl birçok kişi tarafından ziyaret edilir. Türkiye'nin en önemli göllerinden biridir. Turizm değeri çok yüksektir. Sıra dışı görülen ve oldukça da kutsal sayılan bir göldür. Günün her saatinde ziyaretçi alır.

Balıklıgöl'deki Balıklar Neden Yenmiyor?

Balıklıgöl'deki balıklar hiçbir şekilde yenilebilen balıklar değildir. Bu balıklar kutsal kabul edilir. Bu nedenle kişiler yalnızca balıkları besler. Ancak balıklar dışarıya çıkarılarak tüketilmez. İnanışa göre de bu balıkları yiyen kişilerin hastalandığı söylenir. Gölde bulunan balıklar bıyıklı sazan balıklardır. Bu türlerin zehirli olması insanlar açısından tüketilmesi de son derece zararlıdır. Yenmemesinin en önemli nedeni ise kutsal sayılıyor olmalarıdır. Balıklıgöl bugünkü görünümünü ise Behruz Çinici danışmanlığı altında Mimar Merih Karaaslan tarafından hazırlanan bir proje ile almıştır.

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Balıklı Göl Hikayesi Nedir? Hz. İbrahim’in Balıklıgöl Hikayesi Gerçek Mi, Kur’an’da Geçiyor Mu?
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