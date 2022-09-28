Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına hazır olacak

Balıklı Rum Hastanesi'nin yangında zarar gören binasının tadilatı için hazırlıklara başlandı. Bazı noktalara iskele kurulurken, hazırlıklar havadan drone ile görüntülendi. Tadilat çalışmalarının ekim ayı itibariyle ilk olarak yaşlı bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi. Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor. Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022'de yangın çıkmış ve bina kullanılmaz hale gelmişti. Çatıdan başlayan yangın nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye ve hastanelere dağıtılmıştı.