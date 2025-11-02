Balkan edebiyatçılar Rami’de buluştu

İstanbul Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği'nin katkılarıyla 1'inci Uluslararası Yazarlar Buluşması, Dijital Dönemde Yazarlık temasıyla gerçekleştirildi. Programa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Balkanlar'dan gelen edebiyatçılar ve akademisyenlerin yanı sıra davetliler de katıldı.Yapay zekânın edebiyat alanında da kullanıldığına vurgu yapan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, "Yapay zekâ birçok şeyi tehdit ediyor. Bunlardan bir tanesi yazarlıktır. Yazarlarımız bundan çok endişe ediyorlar. Bunun üzerine kafa yoruyor. Farklı oturumlar ve söyleşiler yapıyor" dedi.Program hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür Yayınları Editörü Halil İbrahim Aygül, "Bu yazarlar buluşmalarını geleneksel hale getirerek her yıl 1 Kasım'da farklı bir konseptte yapmayı düşünüyoruz. Bu yıl Balkanlardan yazarlarımızı ağırladık" diye konuştu.