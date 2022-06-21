Haberler Yaşam Haberleri Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?
Giriş Tarihi: 21.6.2022 10:54 Son Güncelleme: 21.6.2022 10:54

Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

TRT 1’in yeni dizisi Balkan Ninnisi ilk bölümü ile bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Çekimleri Makedonya’da yapılan dizi için heyecan dorukta. Balkan Ninnisi oyuncuları arasında bulunan Merih Öztürk dizileri, filmleri ve hayatı ile merak konusu oldu. Dizide “Jovanka” karakterine hayat verecek ünlü oyuncu daha önce birçok reklam filmi ile seyirci karşısında çıktı. Dizinin ilk bölümüyle birlikte “Balkan Ninnisi Jovanka kimdir?” sorusu yanıt arıyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? İşte hakkında merak edilenler…

Merih Öztürk dizileri, reklam filmleri ve hayatı ile araştırma konusu oldu. Best Model geçmişi olan güzel oyuncu Balkan Ninnisi dizisi ile ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından "Balkan Ninnisi Jovanka kimdir?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini alacak. Usta oyuncularla yeni yüzleri bir araya getiren dizi Makedonya macerasına devam ediyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? İşte Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç sorularının cevapları…

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, 28 Aralık 1999 Düzce doğumlu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilenen güzel oyuncu 2018'de Best Model üçüncüsü oldu.

Merih Öztürk, Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi.

Daha sonra oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde "Güney" karakterini canlandırdı.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar - Süleyman

Özlem Türkad - Neriman

Merih Öztürk - Jovanka

Emre Bey - Ertan

Gözde Çığacı - Gülsüm

Hakan Boyav - Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan - Gülbahar

Erman Saban - Hayati

Sarp Bozkurt - Arif

Süleyman Kara - Mustafa

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Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?
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