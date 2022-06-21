Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Merih Öztürk dizileri, reklam filmleri ve hayatı ile araştırma konusu oldu. Best Model geçmişi olan güzel oyuncu Balkan Ninnisi dizisi ile ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından "Balkan Ninnisi Jovanka kimdir?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini alacak. Usta oyuncularla yeni yüzleri bir araya getiren dizi Makedonya macerasına devam ediyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? İşte Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç sorularının cevapları…