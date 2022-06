Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi.

Daha sonra oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde "Güney" karakterini canlandırdı.