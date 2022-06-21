Balkan Ninnisi Jovanka Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Merih Öztürk dizileri, reklam filmleri ve hayatı ile araştırma konusu oldu. Best Model geçmişi olan güzel oyuncu Balkan Ninnisi dizisi ile ekranlara gelecek. İlk bölümün ardından "Balkan Ninnisi Jovanka kimdir?" sorusu arama geçmişlerindeki yerini alacak. Usta oyuncularla yeni yüzleri bir araya getiren dizi Makedonya macerasına devam ediyor. Peki, Merih Öztürk kimdir? İşte Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç sorularının cevapları…
MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?
Merih Öztürk, 28 Aralık 1999 Düzce doğumlu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilenen güzel oyuncu 2018'de Best Model üçüncüsü oldu.
Merih Öztürk, Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.
2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi.
Daha sonra oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde "Güney" karakterini canlandırdı.