Balkanlar ve komşu ülkelerin ombudsmanları İstanbul’da buluştu

Forum, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan'ın, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Forumda yaptığı konuşmada; Balkanlar ve komşu ülkeler ile Türkiye arasında yüz yıllara uzanan köklü tarihi ve kültürel bağlar bulunduğunu vurgulayan Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, insan haklarının korunmasında ve iyi yönetim ilkelerinin güçlendirilmesinde bölgesel iş birliğinin önemine işaret etti.

İki gün sürecek olan ve beş oturumdan oluşan Forumun, bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra kurumlar arası kalıcı iş birliği kültürünün güçlenmesine vesile olması temennisinde bulunan Akarca, "Kamu Denetçiliği Kurumu olarak arzumuz, mevcut iş birliğimizin daha da güçlenmesi, kurumlarımız arasında düzenli bilgi ve tecrübe paylaşımının devam etmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesidir. Deneyim paylaşımı bugün her zamankinden daha değerlidir. Birimizin iyi uygulama örneği, bir diğerimizin kendi ülkesinde benzer sorunları çözmesine yardımcı olabilir. Bir kurumun karşılaştığı bir zorluk, başka bir kurum için önemli bir tecrübe kaynağı olabilir." dedi.

Konuşmasına Balkan coğrafyasının önemine vurgu yaparak devam eden Mehmet Akarca, "Balkan rotası, milyonlarca insanın hareketliliğine sahne olan bir coğrafyadır. Bu hareketlilik, düzensiz göç ve sınır yönetimi meselesi ile birlikte sığınma hakkı ve kırılgan grupların haklarının güvence altına alınması konularını da gündeme taşımaktadır. Benzer şekilde, sosyal haklara eşit erişim, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği riskler ve tehditler, şeffaf ve hesap verebilir yönetim, kırılgan grupların hakları ve çevre hakkı hepimizin gündeminde olan başlıklardan sadece birkaçıdır. Bu bağlamda deneyim paylaşımı bugün her zamankinden daha değerlidir. Birimizin iyi uygulama örneği, bir diğerimizin kendi ülkesinde benzer sorunları çözmesine yardımcı olabilir. Bir kurumun karşılaştığı bir zorluk, başka bir kurum için önemli bir tecrübe kaynağı olabilir." dedi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca şu ifadeleri kullandı:

"Ombudsmanlar; insan haklarının korunması, kamuda iyi yönetim anlayışının yaygınlaştırılması, hukukun üstünlüğünün ve adil yönetimin güçlendirilmesine yönelik ortak çalışma ve iş birliği gerçekleştirerek, bölgesel güven ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bu neviden yaklaşımların yalnızca siyasi ve diplomatik alanla sınırlı kalmamasını sağlayabilirler. Bölgesel barışı ve istikrarı, vatandaş ile devlet arasındaki güven ilişkisini pekiştirecek çalışmalarımızla tamamlayabiliriz."

"OMBUDSMANLAR, VATANDAŞLARIN DEVLETE OLAN GÜVENİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAKTADIR"

Vatandaş ile devlet arasında köprü görevi görmenin Ombudsmanların temel rollerinden biri olduğunun altını çizen Akarca, "Şeffaf, hesap verebilir ve adil bir yönetim, vatandaşın devlete güvenini artıran unsurlardır. İyi yönetim kültürünün kamu yönetiminde yaygınlaştırılmasıyla Ombudsmanlar, vatandaşların devlete olan güveninin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, vatandaşın dinlendiğini ve dikkate alındığını hissetmesi de büyük önem arz etmektedir. Ombudsmanlık kurumlarının bu alandaki rolü, yalnızca hak ihlalini tespit etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda idare ile vatandaş arasında diyalog, uzlaşma ve çözüm kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve sesini duyuramayanların sesi olmaktır." diye konuştu.

Programa; Kamu Denetçileri Ertunç Erkan Balta, Abdullah Cengiz Makas, Özcan Yıldız, Şerif Yılmaz, Genel Sekreter Mehmet Doğan ve çok sayıda konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör