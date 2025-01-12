Balkondan ateş açan magandayı cephanelikle yakaladılar

Samsun Emniyeti Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, dün akşam Gazi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bir evin balkonundan ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler hemen olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde; balkondan ateş eden kişinin S.Y. (44) olduğu tespit edildi. S.Y. adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1'i kuru sıkı olmak üzere iki ruhsatsız tabanca, 53 mermi, bir ruhsatsız tüfek, 25 tüfek fişeği, bir havalı tüfek ve iki kutu havai fişek ele geçirildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCUYLA SUÇÜSTÜ

Öte yandan aynı gece il genelinde denetim yapan Samsun Polisi; motosikletli H.E. (35) ve Y.K. (40) isimli iki kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 1.92 gram Esrar maddesi, iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İki olayda gözaltına alınan üç kişi yasal işlemleri için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.