Balkondan düşen astsubay hayatını kaybetti

Kayapınar İlçesi'ndeki Astsubay Yunus Sütemen 5'nci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde yaralanan Astsubay Sütemen kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Astsubay Sütemen'in Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken Kümbet köyünde büyük üzüntüye neden olan acı haber, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.

BELEDİYE MESAJ YAYIMLADI

Astsubay Sütemen'in vefatı ile ilgili Aksaray Belediyesi mesaj yayımladı. Mesajda, 'Diyarbakır'da görevli hemşerimiz, Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Sütemen'in elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kahraman askerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun İnşallah" ifadelerine yer verildi.