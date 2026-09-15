Balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu firarisi cezaevine gönderildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırının faillerinin C.G. ve M.T. olduğu belirlendi.

SAKLANDIKLARI İKAMETE OPERASYON

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında kurşunlama olayının şüphelileri C.G. ve M.T. gözaltına alındı. Operasyon esnasında aynı adreste bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan arandığı tespit edilen E.B., balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan E.B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve M.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.