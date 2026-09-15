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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:09

Balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu firarisi cezaevine gönderildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının şüphelileri, emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu firarisi de polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu firarisi cezaevine gönderildi
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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen iş yeri kurşunlama olayının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırının faillerinin C.G. ve M.T. olduğu belirlendi.

SAKLANDIKLARI İKAMETE OPERASYON

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında kurşunlama olayının şüphelileri C.G. ve M.T. gözaltına alındı. Operasyon esnasında aynı adreste bulunan ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma" suçundan arandığı tespit edilen E.B., balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan E.B., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen C.G. ve M.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#HATAY #İSKENDERUN

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Balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu firarisi cezaevine gönderildi
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