Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?

ATV'nin yeni sdizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, dizide Cezayir Türk karakterini canlandırıyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzemeleri ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tarifi merak edenler, ''Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeye ait? İşte, favori tariflerinizden biri olmaya aday olan tarife dair detaylar...
BALLI ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ
Kazakistan mutfağına ait Tatar tatlı olarak da ballı çak çak tatlısı, ağız sulandıran görüntüsünün yanı sıra oldukça kolay hazırlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte, hem çat kapı misafirlerinizin hem de ev halkının beğenişe sunabileceğiniz bir lezzet olan ballı çak çak tatlısı tarifi…
ÇAK ÇAK TATLISI NASIL YAPILIR? ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ
Yumurtaları bir kasenin içerisine alıp çırpın.
Yumurtaları çırptıktan sonra kasenin içerisine un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Karışım kıvam alana kadar karıştırın.
Elde ettiğiniz hamuru eşit parçalara bölün. Her bir parçayı açıp ortadan ikiye bölün.
Hamurları üst üste koyun. Şerit şeklinde kesin.
Hamurları nişastaya bulayın. Bu işlem, hamurların birbirlerine yapışmaması için önemli.
Yağı kızdırın. Hamurları kızmış yağın içerisine atın.
Hamurlar altın rengini aldığında hamurları yağın içerisinden alın.
Bir tavanın içerisinde şeker ve balı karıştırıp şerbet elde edin.
Kızarmış hamurların üstüne şerbeti döküp hamurları dinlenmeye bırakın.
Ardından servis edebilir, afiyetle tüketebilirsiniz.