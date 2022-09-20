Haberler Yaşam Haberleri Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?
Giriş Tarihi: 20.9.2022 20:16 Son Güncelleme: 20.9.2022 20:17

Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?

ATV ekranlarının yeni yapımı; Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 20 Eylül Salı akşamı (bugün) yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, heyecanla beklenen dizide Cezayir Türk karakterine hayat veriyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Türk coğrafyalarına ait olan çak çak tatlısı, Tatar tatlı olarak da biliniyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeye ait? İşte, Ballı Çak Çak tatlısı tarifi ve malzemeleri…

Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?

ATV'nin yeni sdizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, dizide Cezayir Türk karakterini canlandırıyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzemeleri ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tarifi merak edenler, ''Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeye ait? İşte, favori tariflerinizden biri olmaya aday olan tarife dair detaylar...

BALLI ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Kazakistan mutfağına ait Tatar tatlı olarak da ballı çak çak tatlısı, ağız sulandıran görüntüsünün yanı sıra oldukça kolay hazırlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte, hem çat kapı misafirlerinizin hem de ev halkının beğenişe sunabileceğiniz bir lezzet olan ballı çak çak tatlısı tarifi…

Malzemeler:

Dört su bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı nişasta

Bir su bardağı toz şeker

İki su bardağı bal

Yarım çay kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

İki yüz elli gram un

Üç adet yumurta

ÇAK ÇAK TATLISI NASIL YAPILIR? ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Yumurtaları bir kasenin içerisine alıp çırpın.

Yumurtaları çırptıktan sonra kasenin içerisine un, tuz ve kabartma tozunu ilave edin. Karışım kıvam alana kadar karıştırın.

Elde ettiğiniz hamuru eşit parçalara bölün. Her bir parçayı açıp ortadan ikiye bölün.

Hamurları üst üste koyun. Şerit şeklinde kesin.

Hamurları nişastaya bulayın. Bu işlem, hamurların birbirlerine yapışmaması için önemli.

Yağı kızdırın. Hamurları kızmış yağın içerisine atın.

Hamurlar altın rengini aldığında hamurları yağın içerisinden alın.

Bir tavanın içerisinde şeker ve balı karıştırıp şerbet elde edin.

Kızarmış hamurların üstüne şerbeti döküp hamurları dinlenmeye bırakın.

Ardından servis edebilir, afiyetle tüketebilirsiniz.

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Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?
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