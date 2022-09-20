Ballı Çak Çak tatlısı tarifi: Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, hangi ülkenin tatlısıdır?

ATV'nin yeni sdizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, dizide Cezayir Türk karakterini canlandırıyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzemeleri ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tarifi merak edenler, ''Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeye ait? İşte, favori tariflerinizden biri olmaya aday olan tarife dair detaylar...