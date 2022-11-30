Ballıkayalar Tabiat Parkı Nerede? Ballıkayalar Tabiat Parkı’na Nasıl Gidilir, Kamp ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ballıkayalar Tabiat Parkı nerede için Kocaeli cevabı verilir. Tabiat parkları insanları her zaman heyecanlandıran ve sakin bir yaşam alanı sunan yerlerdir. Ballıkayalar Tabiat Parkı kamp alanı da buna dahildir. Ballıkayalar'daki doğanın renkleri küçük göller üzerine yansır ve insanları cezbeder. Doğayla iç içe olmayı sevenler için Ballıkayalar Tabiat Parkı'na nasıl gidilir konusu birincildir. Nedeni ise tabiatın verdiği huzurun burada hissedilmesidir. Tek bir noktaya dikkat edilmesi gerekir. O da Ballıkayalar Tabiat Parkı ücreti olup olmadığıdır.

Ballıkayalar Tabiat Parkı Nerede?

Ballıkayalar Tabiat Parkı tam olarak doğanın gizlediği o mükemmel hissi bizlere sunar. Bol bol ağaçların olması bir yandan yeşilliği gözler önüne sererken, akarsuların olması suyun yatıştırıcı sesinin ortaya çıkmasına neden olur. Dolayısıyla doğadan istenilen tüm unsurlar bu tabiat parkında vardır. Hem kampın yapıldığı hem de doğa yürüyüşlerin yapıldığı bu parkın konumu oldukça kolay yerdedir. Yani ulaşım kolaydır. Ballıkayalar Tabiat Parkı Kocaeli'nin Gebze ilçesindedir.

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na Nasıl Gidilir, Kamp ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ballıkayalar Tabiat Parkı'na tüm illerden insanlar gelmektedir. İstanbul'da olanlar daha şanslıdır. Çünkü yaklaşık 45-50 dakikadır. İstanbul'dan gelenler sadece Gebze yolunu takip etmeleri gerekmektedir. Fakat diğer illerden gelenler ilk önce Gebze'ye ulaşması gerekir. Bu park Gebze'den yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Eğer Gebze'ye gelenlerin özel araçları yoksa 499 numaralı Tavşanlı Köyüne giden otobüse binebilirler. Bahsedilen otobüs, Ballıkayalar Tabiat Parkı'na gelmektedir. Ballıkayalar Tabiat Parkı'na giriş ücretsizdir.