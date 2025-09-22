Ballon d’Or 2025 adayları: Altın Top en iyileri buluyor! Ballon d’Or ödül töreni ne zaman, hangi ödüller verilecek?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un bu yılki tarihi ve adayları belli oldu. Adayların 7 Ağustos 2025'te açıklandığı listede, genç futbolcular, forvetler, kaleciler ve defans oyuncuları arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. "Ballon d'Or 2025 ne zaman?", "Ballon d'Or adayları kimler?" soruları futbolseverler arasında en çok merak edilen başlıklar arasında. Altın Top bu sene oldukça heyecan yaratıyor!
Ballon d'Or 2025'in töreni, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Paris'te, Théâtre du Châtelet sahnesinde gerçekleştirilecek.
Ödül, geleneksel takvim yılına değil, 2024-25 sezon performansına (1 Ağustos 2024 – 31 Temmuz 2025 dönemi) göre verilecek.
Törende ödül verilecek kategoriler:
• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)
• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)
• Yılın Erkekler Kulübü Kupası
• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
• Sócrates Ödülü
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)
Ballon d'Or 2025 sadece erkek futbolcularla sınırlı değil. Ballon d'Or değerlendirmesi şu kriterlere göre yapılıyor: bireysel performans, kulüp başarıları, ülke için kazanılan maçlar, fair-play gibi özellikler. Aynı özelliklerin belirlediği kupalar için kadınlarda da adaylar şöyle:
Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)
Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
Ballon d'Or ödülleri arasında erkekler ve kadınlar için Yaşin Kupası, Johan Cruyff Kupası ve Kulüp Kupası da sahiplerini bulacak. İşte, adaylar:
Erkekler Yaşin Kupası Adayları
Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)
Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)
Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)
David Raya (İspanya, Arsenal)
Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)
Yann Sommer (İsviçre, Inter)
Kadınlar Yaşin Kupası Adayları
Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)
Cata Coll (İspanya, Barselona)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)
Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları
Antonio Conte (İtalya, Napoli)
Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Almanya, Barselona)
Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)
Arne Slot (Hollanda, Liverpool)
Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları
Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)
Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)
Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)
Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)
Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)
Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları
Barselona (İspanya)
Botafogo (Brezilya)
Chelsea (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları
Arsenal (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Chelsea (İngiltere)
OL Lyonnes (Fransa)
Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)