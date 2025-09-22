Ballon d’Or 2025 kazananları: Altın Top sıralaması takip ediliyor! Ballon d’Or kim kazandı, belli oldu mu?

2025 Ballon d'Or gecesi yaşanıyor. France Football tarafından açıklanan aday listesi, ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve milli maçlarda sergilenen performanslarla şekillendi. Özellikle geçen sezon gösterdikleri başarılarla genç isimler öne çıktı. Adayların tamamı ve favorilerin durumları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Ballon d'Or kim kazandı?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri.
Ballon d'Or kazananı ödül töreni ile belli oluyor. Paris'te, Théâtre du Châtelet sahnesinde düzenlenen törenle Ballon d'Or ödülleri şu kategorilerde veriliyor:
• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)
• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)
• Yılın Erkekler Kulübü Kupası
• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
• Sócrates Ödülü
Ödüllerde 15-11 sıralaması belli oldu:
30- Michael Olise
29- Florian Wirtz
28- Virgil van Dijk
27- Declan Rice
26- Erling Haaland
25 - Denzel Dumfries
24- Fabian Ruiz
23- Jude Bellingham
22- Alexis Mac Allister
21- Serhou Guirassy
20- Lautaro Martinez
19- Joao Neves
18- Scott McTominay
17- Robert Lewandowski
16- Vinicius Junior
15- Viktor Gyökeres
14- Desire Doue
13- Harry Kane
12- Khvicha Kvaratskhelia
11- Pedri
Ballon d'Or kazananı henüz belli olmadı. Yılın adayları şöyleydi:
Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)
Ballon d'Or 2025 sadece erkek futbolcularla sınırlı değil. Ballon d'Or değerlendirmesi şu kriterlere göre yapılıyor: bireysel performans, kulüp başarıları, ülke için kazanılan maçlar, fair-play gibi özellikler. Aynı özelliklerin belirlediği kupalar için kadınlarda da adaylar şöyle:
Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)
Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
He bir kategoride kazananlar ortaya çıktıkça haberimizdeki yerini alacak.