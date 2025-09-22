Ballon d’Or 2025 kazananları: Altın Top sıralaması takip ediliyor! Ballon d’Or kim kazandı, belli oldu mu?

BALLON D'OR 2025 SAHİBİNİ BULUYOR!

Ballon d'Or kazananı ödül töreni ile belli oluyor. Paris'te, Théâtre du Châtelet sahnesinde düzenlenen törenle Ballon d'Or ödülleri şu kategorilerde veriliyor:

• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)

• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)

• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)

• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)

• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)

• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)

• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)

• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)

• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)

• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)

• Yılın Erkekler Kulübü Kupası

• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası

• Sócrates Ödülü