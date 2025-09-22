Haberler Yaşam Haberleri Ballon d'Or 2025 kazananları: Altın Top sıralaması takip ediliyor! Ballon d'Or kim kazandı, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.9.2025 20:34

Ballon d’Or 2025 ödülünün kazananı futbol dünyası için büyük bir merak doğuruyor. Favori isimler arasında Ousmane Dembélé ve Lamine Yamal öne çıkıyor. Aday listesindeki genç yıldızlar heyecan yaratırken, büyük oyuncular da geçmiş performanslarıyla yarışın içinde. Altın Top sıralaması adım adım izlenirken Kenan Yıldız'ın aday olduğu Kopa Trophy de merak edilenler arasında. Peki; Ballon d'Or kim kazandı, belli oldu mu? İşte, Ballon d'Or kazananları hakkında merak edilenler:

2025 Ballon d'Or gecesi yaşanıyor. France Football tarafından açıklanan aday listesi, ligde, Şampiyonlar Ligi'nde ve milli maçlarda sergilenen performanslarla şekillendi. Özellikle geçen sezon gösterdikleri başarılarla genç isimler öne çıktı. Adayların tamamı ve favorilerin durumları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Ballon d'Or kim kazandı?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri.

BALLON D'OR 2025 SAHİBİNİ BULUYOR!

Ballon d'Or kazananı ödül töreni ile belli oluyor. Paris'te, Théâtre du Châtelet sahnesinde düzenlenen törenle Ballon d'Or ödülleri şu kategorilerde veriliyor:

• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)
• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)
• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)
• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)
• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)
• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)
• Yılın Erkekler Kulübü Kupası
• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası
• Sócrates Ödülü

BALLON D'OR SIRALAMASI 2025

Ödüllerde 15-11 sıralaması belli oldu:

30- Michael Olise

29- Florian Wirtz

28- Virgil van Dijk

27- Declan Rice

26- Erling Haaland

25 - Denzel Dumfries

24- Fabian Ruiz

23- Jude Bellingham

22- Alexis Mac Allister

21- Serhou Guirassy

20- Lautaro Martinez

19- Joao Neves

18- Scott McTominay

17- Robert Lewandowski

16- Vinicius Junior

15- Viktor Gyökeres

14- Desire Doue

13- Harry Kane

12- Khvicha Kvaratskhelia

11- Pedri

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Ballon d'Or kazananı henüz belli olmadı. Yılın adayları şöyleydi:

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)
Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)
Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (İngiltere, Bayern)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)
Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)
Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)
Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)
Scott McTominay (İskoçya, Napoli)
Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)
João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Fransa, Bayern)
Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)
Pedri (İspanya, Barselona)
Raphinha (Brezilya, Barselona)
Declan Rice (İngiltere, Arsenal)
Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)
Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)
Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

KOPA TROPHY ADAYLARI: KENAN YILDIZ LİSTEDE!

Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)
Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)
Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)
Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)
Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)
Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)
Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)
João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)
Lamine Yamal (İspanya, Barselona)
Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)

BALLON D'OR KADINLAR ADAY LİSTESİ

Ballon d'Or 2025 sadece erkek futbolcularla sınırlı değil. Ballon d'Or değerlendirmesi şu kriterlere göre yapılıyor: bireysel performans, kulüp başarıları, ülke için kazanılan maçlar, fair-play gibi özellikler. Aynı özelliklerin belirlediği kupalar için kadınlarda da adaylar şöyle:

Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)
Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)
Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)
Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)
Klara Bühl (Almanya, Bayern)
Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)
Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)
Steph Catley (Avustralya, Arsenal)
Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)
Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)
Emily Fox (ABD, Arsenal)
Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)
Esther González (İspanya, Gotham FC)
Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)
Patri Guijarro (İspanya, Barselona)
Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Pernille Harder (Danimarka, Bayern)
Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)
Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)
Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)
Marta (Brezilya, Orlando Pride)
Clara Mateo (Fransa, Paris FC)
Ewa Pajor (Polonya, Barselona)
Clàudia Pina (İspanya, Barselona)
Alexia Putellas (İspanya, Barselona)
Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)
Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)
Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)
Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

KOPA TROPHY KADINLAR

Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)
Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)
Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)
Vicky López (İspanya, Barselona)
Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

BALLON D'OR KAZANANLARI

He bir kategoride kazananlar ortaya çıktıkça haberimizdeki yerini alacak.

