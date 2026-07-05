Balon turizmi hızla büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2011'den bu yana Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 350 bin uçuşta 6 milyon 893 bin yerli ve yabancı balon yolcusunun Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı bulduğunu anlattı. Uraloğlu, 2025 yılında Kapadokya
, Pamukkale
, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa-Göbeklitepe
, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere 40 bin balon uçuşu gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu uçuşlarda 915 bin yerli ve yabancı yolcu ağırlandı. 2026 yılının ilk yarısında ise 13 bin balon uçuşunda 308 bin yolcu seyahat etti" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de faaliyet gösteren balon sayısının 530'a ulaştığını, yapılan uçuşların yüzde 80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "Ülkemizde sıcak hava balonu işletmeciliği her yıl büyümeye devam ediyor" dedi. Uraloğlu, 2026 itibarıyla Türk yapımı sıcak hava balonlarının 11 ülkeye ihraç edildiği bilgisini vererek, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 53 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 27 balonla Mısır oldu" ifadelerini kullandı.