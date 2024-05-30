Baltalı dehşette sır perdesi aralanıyor

İstanbul Pendik'te öldürüldükten sonra 16 parçaya ayrılan cesedi 4 ayrı çöp konteynerine atılan 79 yaşındaki Nihat Salih'in katil zanlısı Bilal D.'nin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Güvenlik kameralarınca 8 çocuk babası Nihat Salih'in cesedinin kafa kısmının bulunduğu çöp konteynerine beyaz bir kovayla bir şeyler atarken görüntülenen Bilal D. gözaltına alınmıştı.Seyyar satıcılık yapan 39 yaşındaki Bilal D., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Bilal D.'nin İstanbul'a gelmeden önce memleketinde çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi. Bilal D.'nin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının olduğu, maktul Nihat Salih'in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının bulunduğu tespit edildi.Ayrıca Bilal D.'nin cinayetten önce Nihat Salih'ten 150 lira karşılığında 3 adet uyuşturucu hap aldığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili 17 ayrı tanık ifadesinde, Bilal D. ve Nihat Salih'in tartıştığı, ayrıca Bilal D.'nin ceset bulunmadan önce elinde çuval ile görüldüğü belirtildi. Beyaz kova, ceset ile birlikte ele geçirilen battaniye ve Salih'in takkesi kriminal incelemeye alındı.Kamera görüntülerinden ise Nihat Salih'in, cesedi bulunmadan önceki gece yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Bilal D.'nin evine yürüdüğü anlaşıldı. Bunun üzerine Bilal D.'nin evinde başlatılan incelemede ele geçirilen balta ve paspas kriminal incelemeye gönderildi. İncelemede, kova, balta ve paspas üzerinde bulunan kan izlerinin Nihat Salih'e ait oldu saptandı. Ayrıca Salih'in sırtına bıçakla "M" harfi kazındığı da ortaya çıktı. Polis yaptığı incelemede Bilal D.'nin eşin adının da "M" harfi ile başladığını belirledi. Bilal D.'nin yaşlı adamı, eşini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğü değerlendiriliyor.