Haberler Yaşam Haberleri Baltalı saldırganlara ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Giriş Tarihi: 30.9.2025 16:13 Son Güncelleme: 30.9.2025 16:42

Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğlunun ‘birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme sanıklar hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K'nin bulunduğu araca baltayla saldırdıkları gerekçesiyle 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan yargılanan sanık Veysel ve oğlu Turgay Keskin hakkında mahkeme karar verdi. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Veysel ve oğlu Turgay Keskin katıldı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Sanık Veysel Keskin savunmasında, "O an öfkeme sinirime denk geldiği için çok pişmanım. Adaletinize sığınıyorum. Karşı tarafı tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Sanık Turgay Keskin ise olayın sinir haliyle yaşandığını ve pişman olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi. Esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Turgay Keskin ve Veysel Keskin'in silahla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, deliller ve ifadelerle suçun sabit olduğu gerekçesiyle 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

SANIKLAR 3'ER YIL 9'AR AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında 'silahla tehdit' suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

