Baltayla öldürüp cesedini dereye atmıştı! O caninin cezası belli oldu: “Aralarında ilişki vardı”

'ELİMDEKİ BALTAYI BİRKAÇ KEZ SALLADIM'



Önceki duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan Behice Ç., "Katılanların attıkları iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben samanlığa girince balyanın ipini kesmek için elimde balta vardı. Samanlıkta karşımda Satı'yı gördüm. Tecavüz etmek için üzerime geldi. Ben de baltayı birkaç kez salladım, çok pişmanım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

BABA VE OĞLU SAVUNMALARINI YAPTI



Sanık Bayram Ç. ise mütaalayı kabul etmediğini ve olayla herhangi bir şekilde bağlantısı olmadığını belirterek, beraatını talep etti. Sanık Ümit Ç. de, "Bu olaydan ötürü çok mağdur oldum. Bu olay sonrasında yeniden hayata tutunmaya çalışıyorum. Suçsuz yere içeride yattım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.