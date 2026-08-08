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Giriş Tarihi: 8.08.2026 10:45

Balya makinesinden çıkan yangın felakete dönüştü

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Balçıkhisar (Höçük) köyünde balya yapımı sırasında çıkan yangın, büyük çapta zarara neden oldu.

Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Balya makinesinden çıkan yangın felakete dönüştü
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Balya makinesinden çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 500 dönüm anızlık alan, 450 saman balyası ve bir traktör alevlere teslim oldu. Tarlada balya çalışması yapıldığı sırada balya makinesinden çıktığı belirtilen yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki anızlık alana yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ile iş makinelerinin koordineli çalışması sayesinde yangın, çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 500 dönüm anızlık alan, 450 adet saman balyası ile tarlada bulunan bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Balya makinesinden çıkan yangın felakete dönüştü
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