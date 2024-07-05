Bandırma parsel parsel satılıyor

Bandırma Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait Yeni mahalle, 1858 Ada, 6 Nolu parsel, 600 Evler Mahallesi,1650 Ada, 3 Nolu parsel, 600 Evler Mahallesi, 2663 Ada, 1 Nolu parsel ve 600 Evler Mahallesi, 2664 Ada, 1 Nolu parsel satışa çıkarıldı.

ALAN DEĞİL SATAN BELEDİYECİLİK DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

2014-2019 yılları arasında Bandırma'da Belediye Başkanlığı yapan Dursun Mirza 144 yerin satışını gerçekleştirmiş ve bu satışlar sebebi ile çok tepki çekmişti.

Dursun Mirza'yı belediye başkanlığı döneminde yapılan satışlar üzerinden seçim sürecinde eleştiren eski Milletvekili Cemal Öztaylan, "Dursun Mirza, Bandırma'nın her yerine alan belediye olacağım, satan belediye olmayacağım diye afişler astı. Başkanlık döneminde 144 yer satmış hepsi burada yazıyor. Hani satan belediye olmayacaktın" demişti.

Dursun Mirza İlk Geldiği Günden İtibaren Bandırma Belediyesi'nin Borçlarını Bahane Göstererek Alt Yapıyı Hazırlamış ve Satış Sinyallerini Vermişti

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 90 günlük Belediye Başkanlığı döneminde şimdiden 4 yerin satışını gerçekleştirmiş oldu. Dursun Mirza, bu satışların karşılığında ise hiçbir hizmet yapmayarak meclis toplantılarındaki dev ekranda, belediyenin asli görevlerini Bandırma ve Bandırma halkına bir lütufmuş gibi göstermeye devam ediyor.