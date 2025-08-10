Haberler Yaşam Haberleri Bandırma’da ATV faciası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ATV ile pikniğe giden üç arkadaş kaza yaptı. Kazada 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden 12 yaşındaki Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu ATV aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

