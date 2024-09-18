Bandırma’da feci kaza! Belediye çalışanı hayatını kaybetti

Kaza, Adnan Menderes Meydanı'ndan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne seyir halinde olan aracın sürücüsü A.N.Y. (25)'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, takla atarak yol kenarında otları biçen Halil Durmaz'a çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durmaz, 2 gün yoğun bakımda sürdürdüğü tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araç sürücüsü A.N.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı ancak Halil Durmaz'ın vefatının ardından yeniden gözaltına alındı.