Bandırma’da hırsızlık şebekesi çökertildi

Bandırma'da 23 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen ilk hırsızlık olayı Doruk Oba Villalarında hırsızlık yaşandı. İddiaya göre, 3 şahıs tarafından gerçekleştirilen hırsızlıkta, toplam değeri 700 bin lira olan tespih koleksiyonu, yemek takımı ve ziynet eşyaları çalındı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde maske ve eldivenler bulundu, akabinde delil toplama süreci başladı. Güvenlik kameralarından bir hafta boyunca yapılan incelemeler sonucu şüpheliler tespit edildi.

Aynı şahıslar, 28 Ağustos 2024 tarihinde yine Doruk Oba Villalarında ikinci bir hırsızlık girişiminde bulundular ancak köpek sesi duyunca kaçtılar. Aynı şahıslar, aynı gece Paşabayır Mahallesi, Aktoprak Caddesi, Kutay Apartmanı'nda 3'üncü bir hırsızlık girişiminde bulundu. Maskeli ve eldivenli olarak zemin kattaki evin balkonundan içeriye giren şüpheliler, bu kez ziynet eşyaları ile 6 adet kol saati çaldılar ve toplamda 100 bin liralık hırsızlık gerçekleştirdiler.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu deliller toplandı ve belirlenen ikamet adreslerine yapılan operasyonlarla, A.D. (25), T.M. (25), ve S.K. (26) isimli şahıslar yakalandı. Villadan çalınan 5 tespih ve imitasyon takılar, Kutay Apartmanı'ndaki hırsızlıkta çalınan eşyaların büyük çoğunluğu ile birlikte ele geçirilerek, mağdurlara teslim edildi.

Şüpheliler, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.