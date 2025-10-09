Bandırma’da karşıya geçerken kamyon çarptı: Yaşlı adam metrelerce savruldu!

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde E.D.'nin sürücü belgesinin bulunduğu ve alkolsüz olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeyken yayaya çarpması ve yayanın metrelerce savrulması anbean kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.