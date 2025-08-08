BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI | 2025 Ağustos en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

2025 Ağustos ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan yüksek tutarlı ödemeler ve kampanyalar yakından takip ediliyor. Bazı bankalar yalnızca nakit destek sağlarken, bazıları ek hizmet ve indirimlerle de öne çıkıyor. Bu ay en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, güncel tutarlar ne kadar oldu? İşte, detaylar...
2025 Ağustos ayı itibarıyla emeklilere yönelik banka promosyonları merakla takip ediliyor. Bazı bankalar, maaş tutarlarına ve ek koşullara bağlı olarak 27.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. İşte öne çıkan bankalar ve bankaların sunduğu promosyon tutarları…
DENİZBANK
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
QNB
Banka internet sitesinde "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
YAPIKREDİ
Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
HALKBANK
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
ZİRAAT BANKASI
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
İŞ BANKASI
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
GARANTİ
Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.
AKBANK
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
ING
Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.