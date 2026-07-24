Banka görevlisi yalanıyla milyonluk vurgun! 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen örgütlü dolandırıcılık soruşturmasında, 21 mağduru telefonla arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları, hileli yöntemlerle mağdurları kandırarak maddi menfaat sağlayan 4'ü cezaevinde toplam 28 şüpheli belirlendi.

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen toplam 28 şüpheli hakkında 21 Temmuz'da İstanbul, Batman, Gaziantep, Amasya, Kırıkkale, Trabzon ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, cezaevinde bulunan 4 şüpheliye ek olarak örgüt lideri ve iki örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürüyor.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan 19 şüpheliden 1'i savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hakimlik sorgusunun ardından 18 şüpheli tutuklandı.

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