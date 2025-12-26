Banka hesapları dolandırıcılıkta kullanıldı: 5 sanık hakkında 10’ar yıla kadar hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki N.Ç'nin sosyal medya üzerinden karşılaştığı "marketplace" adlı siteye girerek elektrikli scooter satın almak istediği, bu kapsamda satıcı Kıymet T. ile irtibat kurduğu ancak ödeme işlemini gerçekleştirmesinin ardından Kıymet T.'ye bir daha ulaşamadığı kaydedildi. N.Ç'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hesap hareketlerini mercek altına alan savcılık, mağdur tarafından gönderilen paranın Kıymet T. adına kayıtlı hesaptan önce Dilmurat O.'ya, ardından da zincirleme biçimde Şükrü Volkan K. ile Ali Osman T.'nin hesaplarına aktarıldığını belirledi.

İYİLİK YAPMAK İÇİN HESAP BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞ

İddianamede yer alan ifadesinde sanık Kıymet T., internette karşılaştığı bir banka reklamına tıkladığını, bu bağlantı üzerinden bir kişiyle görüntülü görüşme yaptığını ve görüşme sırasında kimliğinin ön ve arka yüzünü göstererek adına banka hesabı açıldığını beyan etti. Kıymet T., sonrasında kendi adına açılan hesap üzerinden dolandırıcılık yapıldığını öğrendiğini belirterek, söz konusu eylemlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Sanık Dilmurat O., apartman görevlisi olarak çalıştığı sitede ikamet eden yabancı uyruklu Dalınbek K.'nin, Rusya'dan para transferi yapılacağını söyleyerek kendisinden banka hesap bilgilerini talep ettiğini ifade etti. Dilmurat O., söz konusu kişinin geçmişte kendisine çeşitli yardımlarda bulunduğunu, bu nedenle karşılık olarak iyilik yapmak amacıyla hesap bilgilerini paylaştığını ileri sürerek dolandırıcılık eylemiyle bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Sanık Dalınbek K. ise Dilmurat O.'dan banka hesap bilgilerini talep ettiğini, söz konusu hesabı kripto para alım satım işlemlerinde kullandığını öne sürerek, "Yaptığım faaliyetlerin dolandırıcılıkla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" beyanında bulundu. Sanık Ali Osman T., ifadesinde sosyal medya üzerinden para kazanma yöntemlerine ilişkin bir paylaşım gördüğünü, paylaşımdaki bağlantıya tıkladıktan sonra irtibata geçtiği kişinin yönlendirmeleri doğrultusunda reklam bağlantılarına girerek gelir elde edeceğini düşündüğünü, bu kapsamda hesabına gönderilen paraların da bu nedenle yatırılmış olabileceğini belirtti. Ali Osman T., dolandırıcılık eylemine karışmadığını savundu.

10'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, "Suçta kullanılan hesapların yukarıda adı geçen şüphelilere ait olduğu ve birbirlerine para aktarma işlemlerini yaptıkları, şüpheliler Dilmurat O, Dalınbek K, Şükrü Volkan K. ve Kıymet T. hakkında yapılan UYAP sorgusunda benzer suçlardan ceza mahkemelerinde ve cumhuriyet başsavcılıklarında çok fazla derdest dosyalarının olduğu, şüpheli şahısların alınan savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, yukarıda anlatılan olay örgüsü nazara alındığında şüphelilerin iştirak iradesi ile üzerlerine atılı 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." kaydedildi. İddianamede, sanıkların 'bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.