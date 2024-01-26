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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Banka soygunu girişimine 4 yıl hapis

ARZU KAYA ARZU KAYA
Banka soygunu girişimine 4 yıl hapis
Bir hırsızlık çetesinin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinen dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin bir benzerini İstanbul'da gerçekleştirmek isteyen Ali Y.'nin akıl almaz yöntemlerle banka soyma girişimine ilişkin davada karar çıktı.



Ali Y. (42), geçtiğimiz mayısta Üsküdar'da çay içerken planladığı şekilde; el feneri, kar maskesi, eldiven, halat, oksijen tüpü, piknik tüpü, levye ve alet çantasıyla bir bankaya çatıdan girmeye çalışmış ancak alarm çalınca yakayı ele vermişti. 14 yıla kadar hapisle tutuklu yargılanan Ali Y., "Halatı belime bağlayıp çatıdan binaya girdim. Alarm çalınca kapatmaya çalıştım, başaramadım. Çatıda saklandım ama polis buldu. Pişmanım" dedi.



HAPİS VE SUÇ DUYURUSU
Mahkeme, 'hırsızlığa teşebbüs' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 4 yıl 9 ay hapsine karar verdiği şüphelinin, şubedeki para sayma makinesi ve internetin kablolarını, alarm sandığı duman ve hareket sensörlerinin kapaklarını kırıp kablo uçlarını kestiğini belirterek "mala zarar verme" yönünden suç duyurusunda bulundu.

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Banka soygunu girişimine 4 yıl hapis
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