Bankacı sandı 4.5 milyon kaptırdı

İstanbul Bayrampaşa'da ikamet eden işadamı S.A.'yı 12 Mart tarihinde banka numarasına benzeyen bir numaradan arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. 'Hesaplarınızın güvenliği için birkaç işlem yapmamız gerekiyor' diyen kişi, işadamı S.A.'dan kişisel ve özel banka bilgilerini talep etti. İşadamı da arayanın banka görevlisi olduğuna ikna olarak istenilen bilgileri verdi. Ancak görüşme sonrasında banka hesabını kontrol eden S.A., hesabında 4 milyon 500 bin lira çekildiğini görünce şaşkına döndü. Dolandırıldığını anlayan işadamı, hemen polisi arayarak şikâyette bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu polis ekipleri, S.A.'nın hesabından 4.5 milyon lirayı başka banka hesabına transfer ettikleri belirlenen Kazım K., Emirhan B., Ertuğrul C. ve Yakup U.'yu gözaltına aldı. Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.