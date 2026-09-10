Bankada dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Karabağlar İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine dün saat 16.30 sıralarında gelen C.A. isimli şahıs, özel güvenlik görevlisine ait silahı alarak banka içerisinde bulunan 5 çalışanı rehin aldı. Olayın bildirilmesi üzerine ilgili birimlerce ivedilikle gerekli güvenlik tedbirleri alındı, müzakere ve özel harekât unsurlarınca yürütülen çalışmalar sonunda rehin alınan 5 banka çalışanı güvenli bir şekilde kurtarıldı ve şüpheli C.A. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma, titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltında olan C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör