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Giriş Tarihi: 29.07.2026 10:03

Bankamatik farelerine ceza yağdı: 485 mağdurlu 13 yıllık dosya karara bağlandı

İstanbul'da ATM'lere kart kopyalama aparatı takarak vatandaşların ve bankaların parasını çalan sahtecilik şebekesinin davası 13 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Ayhan Sakallı liderliğindeki suç örgütüne ceza yağdırdı. Lider dâhil 3 sanık 38’er yıl hapse mahkûm edildi.

Sema DEMİR Sema DEMİR
Bankamatik farelerine ceza yağdı: 485 mağdurlu 13 yıllık dosya karara bağlandı
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Ocak 2013'te bir banka ATM'sine yerleştirilen kopyalama düzeneği üzerine başlatılan soruşturmada yakalanan örgüt lideri Ayhan Sakallı'nın, üzerinden çıkan sahte sürücü belgesiyle polise kendisini farklı biri olarak tanıtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, eylemlerin bireysel değil, organize suç örgütü kapsamında yürütüldüğünü saptadı. Şebekenin kopyaladığı verilerle ürettiği sahte kartları, yurt içi ve yurt dışındaki ATM'lerde nakit çekim ve bakiye sorgulama eylemlerinde kullandığı tespit edildi.

3 SANIĞA 38 YIL, 4 SANIĞA 36 YIL HAPİS

Aralarında bankaların da bulunduğu 485 mağdurlu 8 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, örgüt lideri Ayhan Sakallı'nın da aralarında olduğu 3 sanığı "örgüt kurma-yönetme" ve "sahte kart üretip kullanma" suçlarından ayrı ayrı 38 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 4 sanık aynı suçlardan 36 yıl 1'er ay hapis cezası alırken, firari 1 sanığın dosyası ayrıldı.

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Bankamatik farelerine ceza yağdı: 485 mağdurlu 13 yıllık dosya karara bağlandı
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