Bankta oturduğu sırada ansızın kabusu yaşamıştı! 14 yaşındaki sürücünün şok ifadesine SABAH ulaştı!

Tuzla'da 11 Şubat'ta meydana gelen kazada iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan 14 yaşındaki Ç.A.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarpmıştı. Kaydan, otomobilin altında kalırken araçtan inen sürücü ve arkadaşları çevredekilerden yardım istemiş, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan kadını bir buçuk saatlik çalışmanın ardından çıkarmıştı. Yaralı Kaydan hastaneye kaldırılırken belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilmiş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü ise serbest bırakılmıştı.

BABASINDAN HABERSİZ ANAHTARLARI ALMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Ç.A.H.'nin ifadesine ulaştı. İfadesinde olay günü babasından izinsiz arabayı aldığını belirten şüpheli genç, "Babamın haberi olmadan, anahtarı evden gizlice alarak trafiğe çıktım. Sevk ve idaremdeki araçla yanımda arkadaşlarım M.D. ve B.Ü. ile birlikte Postane Mahallesi'nde hatırladığım kadarıyla yaklaşık 50 km/s hızla ilerlediğim sırada yoldaki buzlanmadan dolayı hakimiyetimi kaybettim. Panik yapınca fren yerine gaza bastım. Buzlanmadan dolayı yolda araç kontrolünden çıkarak sağa sola savrulup ilerledi. Sonradan isminin Meral Bilgin Kaydan olduğunu öğrendiğim şahsı görmedim" dedi.