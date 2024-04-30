Banyoda seramik kaplı duvarda bulunan gizli bölmede yakalandı

Mersin polisi il genelinde, 'Kasten çldürme, yaralama, yağma ve dolandırıcılık, tehdit olayları" gibi işledikleri tespit edilen ve olayda kullanılan suç unsurlarının ele geçirilmesi, aranan şahısları yakalamak amacıyla yapılan eş zamanlı operasyon ve yol uygulamalarında 69 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda, banyo kısmında seramik kaplı duvarda gizli bir bölmede kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahısda yakalandı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, elde edilen bilgilerle 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ve yol uygulamalarında, toplam 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bin 203 adet tabanca fişeği, çeşitli suçlardan aranan 69 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonda, bir adreste yapılan aramada banyo kısmında seramik kaplı duvarda gizli bir bölme olduğu tespit eden ekipler, seramik duvarı açtıklarında, M.H.G. isimli şahıs gizli bölme içerisinde yakaladı. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde dışarıya çıkartılarak etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 1 adet tabanca ele geçirildi. Yapılan sorgulamasında ise 8 ayrı dosyadan toplamda 7 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.