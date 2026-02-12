Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Arkadaşı banyoda o halde buldu!
Giriş Tarihi: 12.02.2026 10:31

Mersin'de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Arkadaşı banyoda o halde buldu!

Mersin’in Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi Erdem Sokak'taki 5 katlı binanın son katındaki dairede 24 yaşındaki Baki B., arkadaşı tarafından hareketsiz bulundu. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

DURHASAN ŞAHİN
Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

