Banyodaki kadını izlemek taciz sayılmadı

Yargıtay, banyo yapan kadını evinin penceresinden izleyen sanık hakkında yerel mahkemenin "cinsel taciz" kararını bozdu. Daire, sanığın eyleminin cinsel taciz değil, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Olayda fiziki temas ya da cinsel nitelikli eylem olmadığını belirten Yargıtay, sanığın mağdurun banyosunu izleyerek özel hayatına izinsiz müdahalede bulunduğunu vurguladı. Karar, özel alanlardaki izinsiz bakışların hangi suç kapsamında değerlendirileceğine dair emsal teşkil ediyor. Sanığın TCK'nın 134/1. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği kaydedildi.