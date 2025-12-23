GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Aralık İstanbul’da baraj doluluk oranları ne durumda?

İstanbul'da su kaynaklarının durumu yakından takip ediliyor. Son yağışların ardından İSKİ'nin açıkladığı 23 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranları, megakentin içme suyu rezervlerindeki son durumu ortaya koydu. Peki, İstanbul barajlarındaki son durum ne, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ tarafından açıklanan güncel tablo…
İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranında sınırlı bir artış yaşandı. 22 Aralık'ta yüzde 17,56 olarak açıklanan doluluk oranı, 23 Aralık itibarıyla yüzde 17,62'ye yükseldi. Güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin bir miktar arttığını ortaya koydu.