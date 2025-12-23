Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Aralık İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 18:33

Megakent İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda son durum merak ediliyor. Dünkü yağışların ardından İSKİ’nin yayımladığı 23 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranları, su seviyelerindeki değişimi gözler önüne serdi. Peki, 23 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, son durum ne?

İstanbul'da su kaynaklarının durumu yakından takip ediliyor. Son yağışların ardından İSKİ'nin açıkladığı 23 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranları, megakentin içme suyu rezervlerindeki son durumu ortaya koydu. Peki, İstanbul barajlarındaki son durum ne, yüzde kaç arttı? İşte İSKİ tarafından açıklanan güncel tablo…

İSKİ 23 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranında sınırlı bir artış yaşandı. 22 Aralık'ta yüzde 17,56 olarak açıklanan doluluk oranı, 23 Aralık itibarıyla yüzde 17,62'ye yükseldi. Güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin bir miktar arttığını ortaya koydu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 17,24

Darlık Barajı 27,78

Elmalı Barajı 52,81

Terkos Barajı 18.00

Alibey Barajı 11,67

Büyükçekmece Barajı 16,58

Sazlıdere Barajı 14,86

Istrancalar Barajı 23,13

Kazandere Barajı 2,13

Pabuçdere Barajı 2,55

