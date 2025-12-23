GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI: 23 Aralık İstanbul’da baraj doluluk oranları ne durumda?

İSKİ 23 ARALIK 2025 BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranında sınırlı bir artış yaşandı. 22 Aralık'ta yüzde 17,56 olarak açıklanan doluluk oranı, 23 Aralık itibarıyla yüzde 17,62'ye yükseldi. Güncel veriler, barajlardaki su seviyesinin bir miktar arttığını ortaya koydu.