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Giriş Tarihi: 9.08.2026 13:22

Baraj göletine giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Göleti kıyısında suya giren 2 kişi hayatını kaybetti

Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Baraj göletine giren 2 kişi boğuldu
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Olay, Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi yakınlarında bulunan Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte piknik yapmak amacıyla bölgeye gelen Yakut Ada (6), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra küçük çocuğun suda gözden kaybolması üzerine çevredekiler yardım için harekete geçti. Çocuğu kurtarmak isteyen Derya Uluger (33) de suya girdi. Ancak Uluger, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yanı sıra çevrede bulunan vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Gölette yapılan arama çalışmaları sonucunda Yakut Ada ve Derya Uluger sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Baraj göletine giren 2 kişi boğuldu
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