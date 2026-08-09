Baraj suyuna düşen terliğini almak istemişti: 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Selin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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