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Giriş Tarihi: 9.08.2026 19:37

Baraj suyuna düşen terliğini almak istemişti: 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki Selin Yılmaz isimli çocuk baraj suyuna düşen terliğini almak için girdiği suda boğularak can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Baraj suyuna düşen terliğini almak istemişti: 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
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Olay öğle saatlerinde İskilip ilçesi Yalakçay köyündeki Obruk Barajı'nda meydana geldi. Evinin yakınındaki Obruk Barajı kenarında oynayan Selin Yılmaz'ın ayağındaki terlik suya düştü. Terliğini almak için suya giren çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Selin Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Baraj suyuna düşen terliğini almak istemişti: 8 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!
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