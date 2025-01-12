Baraja düşen otomobil sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Enerji firmasında çalışan İbrahim Özden'den haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler İbrahim Özden'in son olarak, Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, İbrahim Özden'in bulunduğu otomobili Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda buldu. Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler İbrahim Özden'in hareketsiz olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından araç ve İbrahim Özden'in cesedi vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.