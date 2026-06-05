Barajlar dolu diye suyu israf etmeyin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AI Tomorrow Summit 2026" zirvesinde, iklim kriziyle mücadelede su israfının önlenmesi ve suyun verimli kullanılması konusunu öncelikli gündem maddesi yaptı. Barajların doluluk oranlarından bağımsız olarak suyun her damlasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Yumaklı, küresel ısınmaya karşı teknolojik tedbirlerin şart olduğunu belirtti. Bu yıl baraj doluluk oranlarının gevşekliğe yol açmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Bakan Yumaklı, suyu verimli kullanmanın kritik olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, "Yürüttüğümüz özellikle dijital sulama sistemleri ve yapay zekâ destekli sulama uygulamalarıyla suyun her damlasını korumayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ İLE SU TASARRUFU

Dünya nüfusu artarken iklim değişikliğinin etkilerini yakından takip ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, "Daha az suyla, girdiyle, düşük maliyetle, daha kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir üretimi ortaya koymalıyız. Stratejik kaynaklardan biri olan suyu verimli kullanmak büyük önem taşıyor. Dijital sistemler ve yapay zekâ destekli uygulamalarla suyun her damlasını korumayı hedefliyoruz" dedi. Tarımda akıllı üretim dönemine geçildiğini duyuran Bakan Yumaklı, "Yapay zekâ, büyük veri, görüntü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve İHA'ları üretim süreçlerimize entegre ediyoruz" şeklinde konuştu. Suyu israf etmeden yönetecek eylem planının hazır olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Yapay Zekâ Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı hazırladık. Türkiye olarak suyun ve tarımın geleceğinde değişimi izleyen değil, yöneten olacağız" ifadelerini kullandı.