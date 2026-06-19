Barajlarda doluluk rekor seviyede! Bakan Yumaklı "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2026 yılında Türkiye genelinde yağışların uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5, geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde gerçekleştiğini belirterek, son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldığını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Zirvesi-1'de konuşan Yumaklı, yağışlardaki artışın su kaynaklarına olumlu yansıdığını söyledi.
"BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI YÜZDE 81,5"
Türkiye'nin bu yıl önemli ölçüde yağış aldığını belirten Yumaklı, su rezervlerinde tarihi seviyelere ulaşıldığını ifade etti.
Yumaklı, "2026 yılında gerçekleşen yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5 üzerinde. Geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde. Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor. Halihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız." dedi.
Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı şehirlerde içme suyu rezervlerinde sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışlarla birlikte önemli ölçüde toparlanma sağlandığını söyledi.
"Ben artık Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum." ifadelerini kullanan Yumaklı, sürdürülebilir tarım için modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.
KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK
Tarımsal üretimde su verimliliğinin artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, açık sistemlerin kademeli olarak kapalı devre sulama altyapısına dönüştürüldüğünü belirtti.
Bakan Yumaklı, yeni projelerin tamamında su kaybını en aza indiren sistemlerin tercih edildiğini, mevcut altyapının da bu doğrultuda yenilendiğini ifade etti.
"ORMAN YANGINI SEZONU DİYE BİR ŞEY YOK"
Konuşmasında orman yangınlarına da değinen Yumaklı, kamuoyunda sıkça kullanılan "orman yangını sezonu" ifadesinin doğru olmadığını söyledi.
"Orman yangını sezonu diye bir şey yoktur. Sadece riskli dönemler vardır." diyen Yumaklı, özellikle yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu dönemlerde riskin arttığını belirtti.
YANGINLARIN YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI
2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğunu açıklayan Yumaklı, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabildiğini vurguladı.
Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
"Riskli dönemlerde hangi gerekçeyle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılmaması gerekir. Sadece biraz dikkat ve tedbirli davranışla bu yangınların büyük bölümü önlenebilir."
Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, buna rağmen önleyici tedbirlerin en etkili yöntem olduğunu söyledi.
"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ"
Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadele kapasitesine ilişkin bilgi veren Yumaklı, kurumun 187 yıllık tecrübesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Türkiye'nin yangınla mücadelede tarihinin en güçlü hava filosuna sahip olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, 28 uçağımız, 119 helikopterimiz ve 14 insansız hava aracımızla riskli döneme hazırız."
Ancak tüm bu imkanlara rağmen yangın riskinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Yumaklı, vatandaşların göstereceği hassasiyetin yangınlarla mücadelede en önemli unsur olduğunu söyledi.
"TEDBİR, MÜDAHALEDEN DAHA ÖNEMLİ"
Yangınların büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çeken Yumaklı, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli davranmasının hem doğal varlıkların korunması hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.
Yumaklı, "Ne kadar tedbirli davranırsak, bu ülkenin kaynaklarını yangınlarla mücadele yerine başka alanlarda değerlendirme imkanına sahip oluruz." diye konuştu.