Barajlarda doluluk rekor seviyede! Bakan Yumaklı "Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık"

YANGINLARIN YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI

2025 yılı verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı olduğunu açıklayan Yumaklı, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabildiğini vurguladı.

Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Riskli dönemlerde hangi gerekçeyle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılmaması gerekir. Sadece biraz dikkat ve tedbirli davranışla bu yangınların büyük bölümü önlenebilir."

Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Yumaklı, buna rağmen önleyici tedbirlerin en etkili yöntem olduğunu söyledi.

"TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ HAVA FİLOSUNA SAHİBİZ"

Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadele kapasitesine ilişkin bilgi veren Yumaklı, kurumun 187 yıllık tecrübesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin yangınla mücadelede tarihinin en güçlü hava filosuna sahip olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"28 bin personelimiz, 138 bin gönüllümüz, 28 uçağımız, 119 helikopterimiz ve 14 insansız hava aracımızla riskli döneme hazırız."

Ancak tüm bu imkanlara rağmen yangın riskinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Yumaklı, vatandaşların göstereceği hassasiyetin yangınlarla mücadelede en önemli unsur olduğunu söyledi.

"TEDBİR, MÜDAHALEDEN DAHA ÖNEMLİ"

Yangınların büyük bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çeken Yumaklı, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli davranmasının hem doğal varlıkların korunması hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Yumaklı, "Ne kadar tedbirli davranırsak, bu ülkenin kaynaklarını yangınlarla mücadele yerine başka alanlarda değerlendirme imkanına sahip oluruz." diye konuştu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör