Baran yılbaşı gecesi katledildi

Sivas'ta yılbaşı gecesi tartışma sırasında göğsünden bıçaklanan Baran Kırmıt (19) hayatını kaybetti. Olay, Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi üzerinde meydana geldi. Baran Kırmıt ile Emirhan Ağpolat (20) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada Emirhan Ağpolat, Baran Kırmıt'ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Baran Kırmıt, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kırmıt, hayatını kaybetti. Olay sonrası cinayet şüphelisi Emirhan Ağpolat, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.