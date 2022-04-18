Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin yüzde 95’i tamamlandı

Levent'te 3 Temmuz 2020'de yapımına başlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı. Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 20 bin kişi kapasiteli caminin aralık ayında ibadete açılacağı kaydedildi. Levent Camii Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Ağırlıklı olarak suyla ilgili ayetlere burada rastlayacağız. Deniz ve Barbaros'u çağrıştıracak detaylarında olduğu bir klasik cami yapıyoruz. Ana kubbemizde denizle ilgili ayetler var. Kuşak yazımız Rahman Suresi" dedi.