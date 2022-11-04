Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı, bu akşamın en çok merak edilen spor karşılaşmaları arasında yer alıyor. Dün Fenerbahçe futbolda Avrupa Ligi'nde gruptan birinci çıkarken, basketbolda da Euroleague'i namağlup götürüyor. Peki, Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimizin maçı Barcelona'da, bu akşam 22.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ SONUÇLARI
Bayern Münih 62 – 74 Fenerbahçe
Fenerbahçe 86 – 71 Makkabi Tel Aviv
Fenerbahçe 84 – 63 Lyon-Villeurbanne
Fenerbahçe 79 – 77 Valencia
Anadolu Efes 79 – 88 Fenerbahçe
FENERBAHÇE BEKO KADROSU
Johnathan Motley, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Marko Guduric, Devin Booker, Nick Calathes