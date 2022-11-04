Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı, bu akşamın en çok merak edilen spor karşılaşmaları arasında yer alıyor. Dün Fenerbahçe futbolda Avrupa Ligi'nde gruptan birinci çıkarken, basketbolda da Euroleague'i namağlup götürüyor. Peki, Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…