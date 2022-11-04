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Giriş Tarihi: 4.11.2022 10:25

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Euroleague’e 5’te 5 ile devam eden, ligin şu an namağlup tek takımı olan temsilcimiz Fenerbahçe, turnuvanın favorilerinden Barcelona’ya konuk olacak. Türk derbisinde deplasmanda Anadolu Efes’i geçen sarı kanarya, namağlup serisine devam etmek istiyor. Sporseverler, “Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. Henüz yeni kurulan kadroya sahip olan Fenerbahçe bu serisine ne kadar devam edecek bilinmiyor. Peki, Barcelona Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona Fenerbahçe Beko maçı, bu akşamın en çok merak edilen spor karşılaşmaları arasında yer alıyor. Dün Fenerbahçe futbolda Avrupa Ligi'nde gruptan birinci çıkarken, basketbolda da Euroleague'i namağlup götürüyor. Peki, Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin maçı Barcelona'da, bu akşam 22.30'da oynanacak.

BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin maçı S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ SONUÇLARI

Bayern Münih 62 – 74 Fenerbahçe

Fenerbahçe 86 – 71 Makkabi Tel Aviv

Fenerbahçe 84 – 63 Lyon-Villeurbanne

Fenerbahçe 79 – 77 Valencia

Anadolu Efes 79 – 88 Fenerbahçe

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

Johnathan Motley, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Marko Guduric, Devin Booker, Nick Calathes

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Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Barcelona Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz mi?
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