Barcelona’nın KKTC hamlesine Kasapoğlu’ndan övgü

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuya dair @kasapoglu sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'Yİ TERCİH ETTİKLERİ İÇİN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Barcelona'nın küresel bir marka haline gelen futbol akademisi için Lefkoşa'yı tercih etmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden ve aşırılıkçı odakların taleplerine karşı Rum tarafını sağduyu ile hareket etmeye çağıran Kasapoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Barcelona kulübünün alt yaş grupları kapsayan futbol akademi kampını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Sporun mesafeleri kaldıran birleştirici yönüne müstesna bir örnek teşkil edecek bu organizasyon adanın ortak geleceği ve uluslararası entegrasyonu bakımından da çok değerli. Rum tarafının içeriden yükselen radikal seslere paye vermeden sağduyu ile hareket etmesini diliyor, organizasyonun engellenmesi yönündeki aşırılıkçı reflekslerin diplomasi katında karşılık bulmamasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör