Barem Ambalaj halka arz ne zaman? 2022 Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı 2022

Barem Ambalaj halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Temmuz tarihli bülteninde, Barem Ambalaj'ın halka arz başvurusunu onaylayarak, Ağustos ayının ilk halka arzını da duyurdu. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Barem Ambalaj ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…