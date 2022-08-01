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Giriş Tarihi: 1.8.2022 08:54

Barem Ambalaj halka arz ne zaman? 2022 Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı 2022

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylan Barem Ambalaj halka arz ilan ediliyor. Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz ediyor. Hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden kişiler " Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı nedir, borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

Barem Ambalaj halka arz ne zaman? 2022 Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı 2022

Barem Ambalaj halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Temmuz tarihli bülteninde, Barem Ambalaj'ın halka arz başvurusunu onaylayarak, Ağustos ayının ilk halka arzını da duyurdu. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Barem Ambalaj ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Barem Ambalaj, 36,00 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz olacak.

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi.

BAREM AMBALAJ HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz ediyor.

BAREM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.

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Barem Ambalaj halka arz ne zaman? 2022 Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı 2022
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