Barem Ambalaj halka arz ne zaman? 2022 Barem Ambalaj halka arz hisse kodu, fiyatı 2022

Barem Ambalaj halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 28 Temmuz tarihli bülteninde, Barem Ambalaj'ın halka arz başvurusunu onaylayarak, Ağustos ayının ilk halka arzını da duyurdu. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " Barem Ambalaj ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…
Barem Ambalaj, 36,00 TL sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemiyle 3-4 Ağustos 2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde halka arz olacak.
Barem Ambalaj halka arz hisse fiyatı 1 TL nominal değerli payın fiyatı 36,00 TL olarak belirlendi.
Barem Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. 10.500.000 adet payını, İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğinde, 36,00 liradan eşit dağıtım yöntemiyle halka arz ediyor.
Resmi olarak halka arz sonuçlarının 5 Ağustos'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının kesin olmamakla birlikte 8 Ağustos'ta işlem görmesi bekleniyor.