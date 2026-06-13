Barfiks çekmek isterken canından oldu

Olay, saat 12.15 sıralarında Tortum ilçesine bağlı Esendurak Mahallesi Kaledibi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden 24 yaşındaki Kasım Tan, dere üzerindeki köprüde barfiks çekmek istedi. Bu sırada elinin kayması sonucu dengesini kaybeden genç, köprüden dereye düştü. Akıntıya kapılarak kısa sürede gözden kaybolan genci gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dere yatağı boyunca arama çalışması başlatan ekipler, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda Kasım Tan'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan genç, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.