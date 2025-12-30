Barış Boyun-Daltonlar Suç Örgütü davasında izinsiz kayıt yapan 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda gerçekleştirilen "Barış Boyun–Daltonlar Suç Örgütü" davasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet üzerine soruşturma başlatmıştı.
Olaya ilişkin duruşma esnasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı ve bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. T.G., S.K. ve K.Y. isimli üç avukat hakkında gözaltı talimatı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin kamuoyunda "Barış Boyun– Daltonlar Suç Örgütü" davası olarak bilinen dosyaya ilişkin yargılama sırasında, görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştiği tespit edildi.
İZİNSİZ SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALINDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu olayla bağlantılı olarak yapılan incelemelerde, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bunun İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiği saptandı.
3 AVUKATA GÖZALTI KARARI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gelişmelerin ardından avukat T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses veya görüntülerin kayda alınması' ve 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilip gözaltına alınmaları yönünde talimat verdi.