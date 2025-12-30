Barış Boyun-Daltonlar Suç Örgütü davasında izinsiz kayıt yapan 3 avukat hakkında gözaltı kararı

3 AVUKATA GÖZALTI KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu gelişmelerin ardından avukat T.G., S.K. ve K.Y. hakkında 'ses veya görüntülerin kayda alınması' ve 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilip gözaltına alınmaları yönünde talimat verdi.