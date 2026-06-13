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Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:36

Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 33 şüpheli tutuklandı

Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 6 avukatın da bulunduğu şüphelilerden 33’ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 33 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Barış Boyun liderliğindeki organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Barış Boyun suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 33 şüpheli tutuklandı
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