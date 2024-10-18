Barış Boyun ve Daltonlar örgütünde 99 tutuklama

İstanbul ve Kocaeli'de çalıntı araç ve kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu olan Berat Can Gökdemir'in yaptığı, 'Barış Boyun' ve 'Daltonlar' suç örgütleri üyesi 157 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonu sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

99 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler dün, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 yaşından küçük Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ)'nin bulunduğu şüpheliler savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada "Daltonlar" grubunun 24 üyesi tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Boyun" örgütünden ise Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'nun da arasında bulunduğu 75 çete üyesi tutuklandı. 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Toplamda 99 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TÜM İHTİYAÇLAR EKSİKSİZ KARŞILANIYOR

Savcılığın sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Liderliğini firari Barış Boyun'un yaptığı silahlı suç örgütünün suçtan elde ettiği gelirin yüksek meblağlarda olmasından dolayı suç örgütü yöneticilerine ve üyelerine her türlü imkânı sağladığı bu sebeple tam ve eksiksiz güvenini kazandığı sevk yazısında belirtildi. Eylemler sonrası kaçak olan veya hapishanede olan örgüt üyelerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz yerine giderilmesi kendilerini güvende hissetmelerini sağladığı belirtildi.

İKİ GRUP ARASINDAKİ BAĞ

Barış Boyun' un örgütün gelir kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticaretinin yönetimi ve kontrolünü sağlamak için Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe isimli örgüt yöneticilerini görevlendirdiği, Bahadır Akdağ'ın aynı zamanda örgütün silahlı eylem grubunun da başında olduğu ve yardımcılığını Beratcan Gökdemir isimli şahsın yaptığı anlatıldı. Gökdemir'in aynı zamanda 'Daltonlar' grubunun başında olduğu da sevk yazısında kaydedildi.

UYUŞTURUCU MADDE PAZARI YARATTILAR

Örgütün uyuşturucu madde imal ve ticareti yönünden dünyada literatürlere giren Altın Hilal ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddelerin ülkemiz transit kullanılmak suretiyle Avrupa ülkelerine çıkartıldığı tespiti anlatıldı. Orta Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkeleri ve ülkemize illegal yollarla sokarak uyuşturucu pazarı yarattıkları kaydedildi. Bu pazarın Bahadır Akdağ ve Tolga Gültepe tarafından yönetildiği ve onlara karşı çıkanlara eylemde bulundukları anlatıldı.

ÇOCUK VE UYUŞTURUCU MADDE AYNI EVDE

Tolga Gültepe'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve çocuğu olmasına rağmen bu ticareti yaptığı belirtildi. Öte yandan örgütün düzenli olarak sosyal medyadan sempati kazanmak için paylaşımlarda bulunduğu sevk yazısına kaydedildi.

"ECE BOYUN'UN SÖZÜ ÖRGÜTTE DİNLENİYOR"

Barış Boyun'un eşi olan şüpheli Ece Boyun'un, her ne kadar lider eşi konumunda olsa da üstlendiği rol ve eylemlerdeki pozisyonu itibariyle bir eş olmanın ötesinde suç örgütünün üyesi gibi hareket ettiği belirtildi. Örgüt Üyeleri ile arkadaşlık ilişkisi dışında vermiş olduğu talimatlar ve liderinin eşi vasfını da kullanarak örgütte sözü geçen ve dinlenen bir konumda yer aldığı değerlendirmesi savcılığın sevk yazısında anlatıldı.

TRAFİK KAZASI SONRASI MOLOTOFLU SALDIRI

Ece Boyun'un 21 Mayıs 2024 günü trafik tartışması yaşadığı ve Yasin k. isimli şahsa "Sen benim kim olduğumu biliyor musun, ben Barış Boyun' un eşiyim. Buraya 100 tane adam yığarım. Hepinizi öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği anlatıldı. Bu olayın hemen ardından karşı tarafın işyerine molotoflu saldırı eylemi düzenlendiği ve iş yerinin yandığı ortaya çıktı.

FİRARİ EŞİNİ SIK SIK ZİYARET ETTİ

Şüpheli Ece Boyun' un mafyatik dilde "Hanım Ağa" rolünü üstlendiği ve örgüt içinde de cezalandırma uygulamalarına gittiği, eşinin Türkiye' den Gürcistan' a kaçtıktan sonra Ece Boyun' un da yanına farklı örgüt üyelerini alarak ziyaretine gittiği tespiti yer aldı. Barış Boyun'un İtalya' ya geçmesinin ardından Ece Boyun'un sık sık İtalya'ya gittiği anlatıldı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR EL BOLBASI SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sevk yazısında yaşı 18'den küçük olan Daltonlar çetesinin 18 yaşından küçük iki çete üyesinin 'Atızlar' olarak bilinen suç örgütüne ait villaya el bombasıyla saldırı gerçekleştirdikleri, başka iki küçük yaştaki örgüt üyelerinin ise Yenibosna'da yine Atızlar'a ait bir kahvehaneye silahlı saldırı gerçekleştirdikleri anlatıldı.