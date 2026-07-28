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Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:58

Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

DHA Yaşam
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, 11 Temmuz'da Fatih'te faaliyet gösteren bir iş yerine suç örgütü adına düzenlenen silahlı saldırı ile 22 Temmuz'da suç örgütü liderinin doğum günü nedeniyle Kağıthane Nurtepe'de yol keserek pankart açılması eylemine karıştıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 'Barış Boyun' ve 'Gündoğmuş' suç örgütlerine mensup oldukları değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Barış Boyun grubundan Abdullah D., Cafer Ç., Ozan Y., Viktor Bekir Mehmet Ö., Mücahit Emre A., Yakup G. ve Özcan G. ile Gündoğmuş grubundan Mehmet B., Eren T., Enes K., Cemal İ., Gürkan Taha S. (SSÇ), Aslan D. (SSÇ) ve Gökmen Miraç K. (SSÇ) olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı
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