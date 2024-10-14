Barış Boyun’un eşi gözaltında

İnterpol'ün kırmızı bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurtdışında tutuklu olarak bulunan Barış Boyun ve yine yurtdışında tutuklu bulunan Berat Can Gökdemir'in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamayla operasyonun ayrıntılarını verdi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında örgüt lideri Barış Boyun'un eşi Ece Boyun da yer aldı.Yapılan çalışmalar sonucu çalıntı araç veya kasklı motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, tehdit ve mala zarar verme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığı açıklandı.